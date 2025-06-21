Âí¾»¡ÊËÜÅÄ¶ÁÌð¡Ë¤Îµ¢¤ê¤¬ÂÔ¤Á¤­¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ÄÈþ¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤ÏÌç¤Î³°¤«¤é¥Ô¥ç¥ó¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¿ì¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿Âí¾»¤Î¶»¤ò¥Ý¥«¥Ý¥«¥Ý¥«¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¸¼´Ø¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿――¡£ »²¹Í¡§¾®ÀîºÌ¡¢¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢°æ¾åÏÂ¡¢¿û¸¶ºé·î¤¬Ìö¿ÊÇµÌÚºä46 5´üÀ¸¤¬½Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤»¤¿²ÄÇ½À­ ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤È¤ê¤ï¤±ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë±éµ»¤À¡£Ì¡²è¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î¥³¥Þ¤Ë¤Ï¡Ö