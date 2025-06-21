½Õ¤Î7½µÏ¢Â³G?¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¡¢6·î22Æü(Æü)¤ÏÅìÀ¾¤Ç¥À¥Ö¥ë½Å¾Þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÚÉÜÃæÌÆÇÏS¡¦G?¡Û¤Þ¤º¤Ï¡¢½Õ¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÉÜÃæÌÆÇÏS¡£¥Ï¥ó¥ÇG?¤È¤·¤Æºå¿À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿¥Þ¡¼¥á¥¤¥ÉS¤¬Åìµþ¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢½©¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÜÃæÌÆÇÏS¤¬Ì¾¾Î¤ä»Ü¹Ôµ÷Î¥¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤À¡£ ¼çÌò¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥«¥Ë¥­¥å¥ë¡ÊÌÆ4¡ËÃíÌÜ¤Ï¡¢Åìµþ5Àï3¾¡¤È¤³¤ÎÉñÂæ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ë¥­¥å¥ë¡£1Ç¯Á°¤Ë¤ÏÆ±¤¸¾ò·ï¤Î»°±ºÆÃÊÌ¤ò¹¥»þ·×¤ÇÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ