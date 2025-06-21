¡Ö²Ê³ØÅª¡¢ËÉºÒÅª¤Ë¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤âÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ²¾Àâ¤òÇ®¶¸Åª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡×´ØÀ¾Âç³Ø¼Ò²ñ°ÂÁ´³ØÉô¤ÎÎÓÇ½À®¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£5·î26Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÃÏµåÏÇÀ±²Ê³ØÏ¢¹ç¤Î³Ø²ñÂç²ñ¤Ç¡¢ÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ²¾Àâ¤ò¤á¤°¤ë²Ê³ØÅª¸¡¾Ú¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û7·î5Æü¡ÈÂçÃÏ¿Ì¡ÉÀâ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²¾Àâ¤¬¤Ê¤¼»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡ÖÃÏ¿Ì³Ø¤Î¼ÂÎÏ¤â´Þ