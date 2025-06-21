¸µNHK¤ÎÂç±Û·ò²ð¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬20Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ìµ´ü¸Â¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿TOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê50¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Âç±Û»á¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¡ÖÉ½ÉñÂæ¤«¤éÂà¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤Þ¤¿1¿Í¡£TOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊóÆ»¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¹ñÊ¬¤Î²áµî¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù