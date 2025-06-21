カブス戦マリナーズのカル・ローリー捕手が20日（日本時間21日）、敵地カブス戦でメジャー単独トップの29号2ランを放った。この試合2本目で、リーグ2位のジャッジ（ヤンキース）には3本の差をつけた。「3番・捕手」で出場すると、初回の第1打席では初球を左中間へ運び、28号ソロとした。打点は試合前の時点でジャッジと並ぶリーグ1位の60打点で、リーグ単独トップに浮上。ア・リーグ2冠となっている。さらに、同点の7回には2死