フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演し、ドジャース・大谷翔平投手の二刀流が復活した１６日（日本時間１７日）の本拠地・パドレス戦でのロバーツ監督の起用法に疑問を投げかけた。大谷は１６日のパドレス戦で「１番・投手」で２度目の右肘手術を経てエンゼルス時代の２３年８月２３日、本拠地・レッズ戦以来６６３