米債利回りは往って来い＝米国債概況 米債利回りはロンドン市場でいったん上昇。10年債利回りは4.36%台から4.44%に迫った。しかし、NY市場にかけて下げており一時4.36%を付ける動き。時間外から寄り付き後にかけて上昇が目立っていた米株主要指数がマイナスに転じるなど、週末を前にリスク警戒の動きがやや広がったことが、債券利回りの低下（安全資産の米債価格の上昇）につながった。週末を前に少し戻して4.38%台を付けてい