ＮＹ各市場５時台ダウ平均は小幅高ナスダックはマイナス圏での推移 NY株式20日（NY時間16:19）（日本時間05:19） ダウ平均42206.82（+35.16+0.08%） ナスダック19447.41（-98.86-0.51%） CME日経平均先物38440（大証終比：+90+0.23%） 欧州株式20日終値 英FT100 8774.65（-17.15-0.20%） 独DAX 23350.55（+293.17+1.27%） 仏CAC40 7589.66（+36.21+0.48%） 米国債利回り 2年