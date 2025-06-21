NY株式20日（NY時間16:26）（日本時間05:26） ダウ平均42206.82（+35.16+0.08%） S＆P5005967.84（-13.03-0.22%） ナスダック19447.41（-98.86-0.51%） CME日経平均先物38450（大証終比：+100+0.26%）
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