【ニューヨーク＝小林泰裕】２０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前営業日比３５・１６ドル高の４万２２０６・８２ドルだった。米国の金融政策への期待や中東情勢への警戒感から売り買いが交錯し、相場は小幅ながら上昇した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官が２０日、７月にも利下げを行う可能性があると発言したことを受け、ダウ平均は一時２００ドル以上上昇した。一方、イランとイスラエル