「ＤｅＮＡ１−４ロッテ」（２０日、横浜スタジアム）４番が連敗を止めた。ロッテ・山本大斗外野手は初回１死一、三塁で左前適時打を放ち、３点リードの三回には左越え７号ソロ。六回の右前打でプロ初の猛打賞。八回の左前打で４安打の固め打ちだ。「チャンスは少ないと思っていたんで絶対ものにしようと思って」と好投手・ケイからの先制打を振り返る。追い込まれてから仕留めた本塁打は「直球を待っていて、浮いてきたスラ