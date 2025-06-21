このお話は、著者・もちみかん(©︎mochi_mikan_0123)さんが、出産後に5日間入院していたときの体験談が描かれています。わが子を連れて初めて病院の外に出た持田さん。これまでの人生で最もつらいと感じた入院生活では泣いてばかりでしたが、退院後は、そばに家族がいてくれることが救いとなっていました。『毎日泣いてた産後入院生活』最終話をごらんください。 母子ともに無事退院を迎え、夫と一緒に家へと帰った持
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