「阪神１−２ソフトバンク」（２０日、甲子園球場）勝利にあと一歩、及ばなかった。それでも延長の接戦に持ち込んだのは、序盤に流れを止めた超美技が欠かせない。薄暮の甲子園で阪神・近本光司外野手が飛んだ。つかんだ。決死のプレーで先発・村上を援護。打っても同点ホームを踏むなど、マルチ安打と最後まで戦う姿を見せた。「まあ、はい。気付いたら飛んでました」試合後、敗戦に気分は晴れない。それでも球場を沸かせ