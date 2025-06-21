90代の“超高齢ドライバー”による事故が多数報じられています（写真：Luce／PIXTA）【写真】99歳の男性が運転し、事故を起こした軽自動車6月18日、報道番組「news23」（TBS系）で「90代で…“高齢ドライバー”事故」「免許返納 説得の『家族会議』」という特集が放送されました。これは最近、90代の高齢ドライバーによる深刻な事故が相次いでいることを受けた特集。81歳の父親と47歳の息子に密着し、息子から免許返納を勧められな