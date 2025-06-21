NY市場で伝わった発言・ニュース 経済指標 【カナダ】 ＊鉱工業製品価格（5月）21:30 結果-0.5% 予想N/A前回-0.8%（鉱工業製品価格・前月比) 結果-0.4% 予想N/A前回-3.3%（-3.0%から修正）（原材料価格指数・前月比) ＊小売売上高（4月）21:30 結果0.3% 予想0.4%前回0.8%（前月比) 結果-0.3% 予想0.4%前回-0.8%（-0.7%から修正）（コア・前月比) 【米国】 ＊フィラデル