芝クッション値7.5＝やや軟らかめ※金曜午前9時20分含水率＝芝G前12.1％、4角13.9％ダートG前2.1％、4角1.8％※金曜午前9時20分。芝は傷みが少なく良好。先週はレコードが出るなど開幕週らしい高速決着が連発。今週もスピードタイプを狙いたい。ダートも前残り傾向。