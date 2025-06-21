茨城県神栖市の交差点で２月、７人が乗った軽乗用車が右折時に横転し、乗っていた高校生１人が死亡する事故があり、県警は２０日、運転していた神栖市の会社員の男（１８）を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）などの疑いで水戸地検土浦支部に書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。県警は当初、過失運転致死傷容疑で男を任意で調べていた。しかし、タイヤ痕などを詳しく調べた結果、右折できる速度を超え