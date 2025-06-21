横須賀市議会（資料写真）議員辞職に伴う横須賀市議補選（欠員２）は２２日、投開票が行われる。立候補しているのは届け出順に、いずれも無所属の新人で、一般社団法人代表理事の三田希美子氏（２６）、警察犬訓練士の海老綾乃氏（３８）、元会社員の内川真樹氏（５４）、映像制作業の中川早織氏（５６）の４人。期日前投票は２１日まで、市選挙管理委員会（ヴェルクよこすか）と各行政センター９カ所で午前８時半〜午後８時、