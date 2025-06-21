英ＦＴは引けにかけて売りが出る＝欧州株概況 きょうの欧州株式市場はまちまち、軒並み下落。英ＦＴ100はプラス圏推移が続いていたが、終盤マイナス圏に落ち込み、安値圏で引けた。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比１７．１５ポイント安の８７７４．６５ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比３６．２１ポイント高の７５８９．６６ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比２９３