「緊張したぁ〜」奇跡のコラボ?熊本の彼氏?として人気急上昇中の歌手、杉本琢弥(30)=熊本県出身=がインスタグラムを更新。歌姫との贅沢弾き語りコラボを披露した。「シェネルさんと弾き語りコラボしました」と題し、競演動画を投稿。杉本が華麗にピアノで奏でるとシェネルが負けじと美声を響かせ、シェネルが「Da-iCE」の花村想太とコラボした「I'll be by your side」を奏でた。演奏が終わると「緊張したぁ〜」と本音をのぞか