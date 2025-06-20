TBS¥é¥¸¥ª¤Ï20Æü¡¢15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ç¥²¥¹¥È¤ÎÃËÀ­¤¬¹Ô¤­¤¹¤®¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÃ´Åö¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áê¼êÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¤ï¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£15Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï²Î¼êÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ê64¡Ë¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î»³ËÜ·ÃÎ¤²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ­¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¿¿¤óÃæ¤ÎÂ­¤Ï