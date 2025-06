【OVER THE SAME SKY】 6月22日より開始 FGO PROJECT(ノーツ、アニプレックス、ラセングル)は、6月22日より「Fate/Grand Order」の全国縦断広告企画「OVER THE SAME SKY」を開始する。 本企画に先立ち、本日6月20日21時より配信された「FGO Fes. 2025 SP『くらぶカルデア FGOラジオステーション』」にて、「OVER THE SAME SKY」のキービジュアルが公開された。このキ