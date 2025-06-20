大阪府高槻市にある関西将棋会館で2025年6月19日、「第33回関西囲碁将棋記者クラブ賞」の表彰がありました。将棋では藤井聡太七冠が5年連続の受賞となりました。将棋部門で選ばれたのは、愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠(22)で5年連続5回目です。囲碁部門では、井山裕太二冠(36)が5年連続17回目の受賞となり、特別賞には将棋の福間香奈女流六冠(33)が選ばれました。藤井七冠は2024年度、8冠独占から叡王のタイトルを失いま