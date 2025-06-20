楽天は２０日の広島戦（マツダ）に４ー０と零封勝利。引き分けを挟み今季最長の７連勝とし、一時は「７」まで膨れ上がっていた借金を完済した。先発左腕・早川隆久投手（２６）は２７日ぶりの一軍登板ながらカープ打線を７回１／３、６安打無失点に抑えて今季２勝目（５敗）。４月４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）以来、７７日ぶりの白星をマークした。打線は相手先発・森下を攻め、４回にゴンザレスが中前適時打で先制し、