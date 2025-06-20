»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¿¹ÃÒ¹­»ÔÄ¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖM－1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£Ì¡ºÍ³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢°Û¿§¤Î¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Ç¤¹¡£ ¢£»ÔÄ¹¡ß¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í ¡ÖÃÏ¸µ°¦¡×¤Ç¥³¥ó¥Ó·ëÀ® ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿¹»ÔÄ¹¤È¡¢¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï6·î20Æü¡¢¡Ö½é´é¹ç¤ï¤»¡×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ï¤½¤ï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¿¹»ÔÄ¹¤Ë¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥¹ー