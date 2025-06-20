◇交流戦阪神1―2ソフトバンク（2025年6月20日甲子園）阪神はソフトバンクに競り負け、連勝が2で止まった。延長10回に3番手で登板した及川が先頭野村に二塁内野安打された。2死二塁から代打・石塚に右中間へ適時二塁打を浴びた。先発マウンドの村上は8回5安打1失点。初回1死から連打を浴び四球で満塁とし栗原の遊ゴロの間に先制点を奪われた。以降も得点圏に走者を背負う場面がありながら踏ん張った。打線は5回2死一