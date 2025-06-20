ＮＨＫラジオ第１の人気番組「佐藤二朗とオヤジの時間」（第３・４日曜午後３時０５分〜５５分）のゲストに、野球評論家の松坂大輔さんとフリーアナウンサーの上重聡さんが登場。ＭＣの俳優・佐藤二朗と「オヤジトーク」に花を咲かせた。横浜高時代の１９９８年に春夏連覇を達成した「平成の怪物」こと松坂さんと、ＰＬ学園のエースだった上重さんは同世代で甲子園のライバル。そんな二人も松坂氏さんが４４歳、上重さんが４５