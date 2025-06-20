◇交流戦オリックス―ヤクルト（2025年6月20日神宮）オリックスは5点リードを守り切れず、8回に追いつかれた。同点の4回1死一、二塁で、3回3失点だった先発・エスピノーザに代打・西野を投入。西野が右前打でつなぎ、西川の2点中前適時打と太田の3ランで一挙5点を勝ち越した。4回から継投に入り、2番手の本田圭が2回を完全投球。だが、3番手の高島が2イニング目となった7回につかまる。3安打で1死満塁を招き、4番手で