「巨人２−１西武」（２０日、東京ドーム）巨人が逆転勝ちを収め、再び勝率を５割に戻した。今季初スタメンの小林が攻守に躍動。試合後、阿部監督は「本当に素晴らしい活躍してくれた」と称賛。「盛り上がったね。盛り上がるでしょうね。当たりはどうあれね、勝利打点だから。たまにスタメンで出てこうやってできるんだからね。素晴らしいなと思って、頼もしいなと思ってみてましたよ」と、うなずいた。スタメン起用については