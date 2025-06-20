「ＤｅＮＡ１−６ロッテ」（２０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは序盤のビハインドが響き２連敗。交流戦負け越しが確定し、貯金は「１」となった。先発のケイが序盤から打ち込まれ、６回８安打４失点で降板。一回に４本の長短打で一挙３失点。三回、山本にソロ本塁打を浴び手痛い追加点を許した。４敗目を喫した。打線は石川柊の前に四回まで無安打に抑えられ、五回に宮崎の三塁打を機に、犠飛で１点を返すのが精いっぱいだ