◇交流戦DeNAーロッテ（2025年6月20日横浜）DeNAのハンセル・マルセリーノ投手（23）が9回に危険球で退場した。1―4の9回に3番手でマウンドに上がったマルセリーノ。安打と四球で1死一、二塁となった場面で、代打・ソトに投じた4球目の150キロ直球がヘルメットを直撃。危険球退場となり、球場は騒然となった。右腕は5月に支配下登録され、この日がプロ初登板だったが、ホロ苦いデビューとなってしまった。プロ初登板