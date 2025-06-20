今季初の完封で7勝目を挙げ、ポーズをとる日本ハム・伊藤＝バンテリンドーム日本ハムが六回に清宮幸の犠飛で挙げた1点を守り、2季ぶりの交流戦勝ち越しを決めた。伊藤は今季初の完封で、パ・リーグ最多の7勝目を挙げた。制球良く、7奪三振で5安打に抑えた。中日は今季15度目の零敗を喫した。初完封で7勝目を挙げた日本ハム・伊藤＝バンテリンドーム