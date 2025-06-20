アミューズメント施設『ラウンドワン』では、映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念して、様々な限定プライズやキャンペーンを実施！大人気の“うるりぃみぃ”シリーズに初のマスコットも登場し、おでかけの時もうるりぃみぃを持ち歩けるように。『ラウンドワン』限定プライズやキャンペーン情報をまとめて紹介していきます☆ ラウンドワン「トイ・ストーリー 30周年キャンペーン」  キャンペーン期間：2025