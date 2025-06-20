今年の『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（8月30日・31日放送）のチャリティーパートナーに、長嶋一茂さんとやす子さんが就任したことが20日、発表されました。長嶋さんは、去年『24時間テレビ』で能登半島地震で被害を受けた石川県珠洲市を2度訪れ、「自分で何か力になれることがあれば」との思いから自身の経験を生かし、野球の特別授業を開講。去年の経験を振り返り、「みんなで楽しい時間を共有することで、視聴者の皆様に伝