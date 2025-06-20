◆日本生命セ・パ交流戦２０２５巨人２―１西武（２０日・東京Ｄ）西武・高橋光成投手は６回９安打２失点で今季４敗目。交流戦は１６戦勝ちなしで、ＮＰＢワースト記録を更新し続けている交流戦の連敗も１２に伸びた。初回は３者凡退の立ち上がりも、その後は毎イニング走者を背負う苦しい展開。１―０の４回無死二、三塁で犠飛による同点を許すと、６回２死一、二塁で小林に中堅手と遊撃手の間にポトリと落ちる適時打を浴