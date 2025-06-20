6月22日（日）に投票日が迫る東京都議会議員選挙。JNNでは、各政党の訴えを紹介するため、テーマごとのアンケートを行いました。各党からの回答全文を掲載します。※今回は単独で条例案を提出できる条件である、11人以上の候補者を擁立している政党にアンケートを実施しました。Q）小池都政に関して、評価する点、しない点を具体的に教えてください【自民党】待機児童の解消や018サポート事業、保育料第一子無償化などの少子化に向