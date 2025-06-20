Image: SpaceX SpaceXやユナイテッド・ローンチ・アライアンス（ULA）をはじめ、急成長を続ける民間宇宙企業。人工衛星打ち上げやISSへの物資輸送など、宇宙への「配達」は増え続けています。そこで今提案されているのが、ロケット打ち上げの重量課金制度。先日、テキサス州の連邦上院議員テッド・クルーズ氏が財政調整法案を提出。その内容は、米連邦航空局（FAA）は、宇宙輸送サービス企業