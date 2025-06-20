「イマキュレートイニング」達成なら球団8人目【MLB】パドレス 5ー3 ドジャース（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース山本由伸投手は19日（日本時間20日）、本拠地で行われたパドレス戦に先発。6回途中3失点で6敗目を喫した。3回には3者連続3球三振の「イマキュレート・イニング」達成まであと1球に迫ったが、“誤審”により快挙が幻に。米有識者は「これ何なん??」と、疑惑の判定を巡り連投して怒りを示した。山本は1点