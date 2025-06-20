◆日本生命セ・パ交流戦阪神―ソフトバンク（20日、甲子園）ソフトバンクのリバン・モイネロが6回1失点で降板した。1点リードの5回、先頭の近本光司、中野拓夢に連打を浴びて無死一、二塁。球場全体から阪神のチャンステーマが流れる中、3番森下翔太、4番佐藤輝明を中飛に打ち取り2死までこぎ着けたが、5番大山悠輔にカウント2―2から8球目のチェンジアップを中前にはじき返された。モイネロは被安打8の6奪三振で、今季