浜松市中央区のビュッフェ形式の飲食店で提供された料理を食べた10代から50代の男女58人が下痢や吐き気などの症状を訴え、食中毒と診断されました。患者22人の便からサポウイルスが検出されています。 浜松市保健所によりますと、6月17日、浜松市中央区鍛冶町のビュッフェ形式の飲食店で食事をしたグループから「6月14日に利用したところ、複数人が下痢、吐き気などの症状が出ている」と通報がありました。 保健所が調べた