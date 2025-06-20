LINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」は、2025年6月27日（金）正午より、令和6年産のゆめぴりかやつや姫などの銘柄米を対象とした最大20％OFFのクーポンを配布。さらに「PayPayポイント（期間限定）」の付与を合わせることで、5kgあたり実質価格3,000円台からの販売を開始する。この取り組みは、食卓の主役とも言えるお米の価格高騰が続く中、より多くのユーザーに安定して商品を提供することを目的としたもので、同社は5月