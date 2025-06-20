6月22日（日）に投票日が迫る東京都議会議員選挙。JNNでは、各政党の訴えを紹介するため、テーマごとのアンケートを行いました。各党からの回答全文を掲載します。※今回は単独で条例案を提出できる条件である、11人以上の候補者を擁立している政党にアンケートを実施しました。Q）物価高に対し、どのような政策を実現していくか【自民党】物価高騰に直面する都民や事業者への支援として、保育料第一子無償化、私立高校授業料実質