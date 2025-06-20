田中美久が、6月17日（火）発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の表紙＆37周年特製フォトブックに登場した。 田中美久「週刊SPA!」     「令和のグラビアクイーン」と呼ばれるほど目覚ましい活躍を見せる田中美久が「週刊SPA!」創刊37周年記念号に登場。創刊当時の1980年代後半と現代のテイストを織り交ぜ、圧巻ボディを惜しげもなく披露した。   同号は、彼女のグラビアページのみ収録した特別付録「37周年特製フ