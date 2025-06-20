BE:FIRSTが8月20日に発売するBlu-ray＆DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』より、「Scream」のライブ映像を公開した。 ◆「Scream」ライブ映像 4都市9公演を回ったドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞は、昨年8月にリリースした2ndアルバム『2:BE』を引っ提げ、「Mainstream」や「Boom Boom Back」といった代表曲はもちろん、”宇宙”をコンセプトにド派手な演出を繰り広げ、BE:FIRSTの真骨頂とも言