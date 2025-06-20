巨人・小林誠司捕手（３６）が２０日の西武戦（東京ドーム）に「８番・捕手」で先発出場し、６回に勝ち越し適時打を放った。ベテランの意地を見せた。この日が今季初スタメンマスクとなった小林は、先発・赤星を６回１失点と好リード。首脳陣の期待に応える働きを見せたが、バットでも魅せた。１―１で迎えた６回二死二塁で打席を迎えると、相手先発・高橋光の投じた初球１３１キロのスライダーをヒッティング。打球は左中間