音楽評論家・作詞家の湯川れい子（８９）が２０日、東京・日本記者クラブで行われた講演会「戦後８０年を問う」で、自身が作詞したアン・ルイスの「六本木心中」（１９８４年）や「あゝ無情」（１９８６年）などヒット曲の裏側を明かした。湯川は、アメリカンポップスを聞いてから「歌詞を非常に大事に考えている」と語る。そこである時、疑問に思ったことがあるという。「日本の女性演歌歌手っていうのは皆さん髪の毛をアップ