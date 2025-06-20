BE:FIRST / Scream -from BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの8月20日発売 Blu-ray & DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』より「Scream」のライブ映像がYouTubeで公開された。【動画】熱量MAXのBE:FIRST「Scream」ライブ映像4都市9公演を回ったドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』は、昨年8月にリリースした2ndアルバ