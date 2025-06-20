群馬県立4病院（右上から時計回りに心臓血管センター＝前橋市＝、がんセンター＝太田市＝、精神医療センター＝伊勢崎市＝、小児医療センター＝渋川市＝） 群馬県病院局は、県立４病院の決算を発表し、昨年度の純損失は１８億７３００万円で、５年ぶりの赤字決算となる見込みです。新型コロナウイルス関連の補助金が減ったことや、物価高騰に伴う診療材料費の増加などが要因です。 県病院局の発表に