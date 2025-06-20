アーティストの坂本美雨がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「坂本美雨のディア・フレンズ」（毎週月曜〜木曜11:00〜11:30）。6月9日（月）、10日（火）の放送ゲストは、歌手の氷川きよし/KIINA.さん️。6月9日の放送では、現在全国ツアー「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜」を開催中の氷川さんが、氷川きよし with t.komuro名義で6月4日にリリースしたシングル「Party of Monsters