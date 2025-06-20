◆日本生命セ・パ交流戦２０２５阪神―ソフトバンク（２０日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が同点の中前適時打を放った。１点ビハインドの５回。先頭・近本と中野の連打で無死一、二塁の絶好機を作ったが、森下と佐藤輝がいずれも中飛に倒れた。しかし、続く大山がモイネロのチェンジアップに食らいついた。値千金の一打に甲子園の虎党はお祭り騒ぎだ。